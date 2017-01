POL-KLE: Kleve - Sachbeschädigung durch Feuer / Unbekannte zünden Thujahecke an

Kleve (ots) - Am Donnerstag (5. Januar 2017) gegen 13.40 Uhr zündeten unbekannte Täter an der Weberstraße eine etwa drei Meter hohe Thujahecke an. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Kleve gelöscht. Die Hecke brannte in einer Breite von etwa drei Metern. Die Täter flüchteten unerkannt.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821-5040.

