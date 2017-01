POL-KLE: Kreis Kleve - Neujahrskonzert der Kreispolizeibehörde Kleve / Da wo ich zu Hause bin...

1 weiterer Medieninhalt

Kreis Kleve / Kevelaer (ots) - Am Samstag, 7. Januar 2017, um 19.00 Uhr und am Sonntag, 8. Januar 2017, um 17.00 Uhr finden im Konzert- und Bühnenhaus der Stadt Kevelaer die beiden Neujahrskonzerte der Kreispolizeibehörde Kleve statt.

1983 begannen die Konzerte unter anderem mit dem Jugend-Akkordeon-Orchester Veen. Das kommende Neujahrskonzert orientiert sich an diesen Wurzeln und steht mit dem Motto "Da wo ich zu Hause bin..." ganz im Zeichen der Heimat. Erneut als Benefizkonzert ausgerichtet, konnte zum ersten Mal der Bundesschützenmusikzug Hassum 1930 gewonnen werden. 45 Musikerinnen und Musiker aus Goch und Umgebung bieten Ihnen unter der Leitung des Musikdirektors Sebastian Sürgers ein abwechslungsreiches Programm. Das Publikum darf sich auf Melodien wie The Westside Story, The Eighties Flashback oder auch der Polka Wir Musikanten freuen. Die Eintrittskarten sind im Vorverkauf für 15.- Euro beim Stadtmarketing Kevelaer, Peter-Plümpe-Platz 12, Kevelaer, Tel.: 02832/1220, erhältlich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell