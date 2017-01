POL-KLE: Geldern - Brand / Kaminbrand in Reihenhaus

Geldern (ots) - Am Donnerstag (5. Januar 2017) gegen 9.45 Uhr kam es in einem Reihenhaus an der Krefelder Straße zu einem Kaminbrand. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Es wurde niemand verletzt und es entstand kein weiterer Gebäudeschaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell