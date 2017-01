POL-KLE: Weeze - Unfallflucht / 16-Jähriger fährt mit PKW seines Vaters gegen Baum

Weeze (ots) - Am Donnerstag (5. Januar 2016) gegen 9.00 Uhr fuhr ein 16-jähriger Jugendlicher aus Weeze zusammen mit zwei Freunden (15 und 16 Jahre alt) im Opel Corsa seines Vaters auf dem Willy-Brandt-Ring in Richtung Marienwasserweg. Als der 16-Jährige nach rechts in die London Street abbog, geriet er gegen die Mittelinsel und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Opel kam nach rechts von der London Street ab und prallte gegen einen Baum. Die drei Fahrzeuginsassen rannten unverletzt vom Unfallort weg. Die Polizei stellte den Opel sicher und ermittelte den 16-Jährigen als Fahrer. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Unfallflucht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell