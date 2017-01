POL-KLE: Kleve - Einbruch in Einfamilienhaus / Loch in Fensterscheibe geschlagen

Kleve-Kellen (ots) - Am Mittwoch (4. Januar 2017) zwischen 13.00 und 18.00 Uhr schlugen unbekannte Täter an der Olmerstraße ein Loch in eine Fensterscheibe an der Seite eines Einfamilienhauses. Die Täter öffneten das Fenster und durchsuchten im Haus mehrere Schränke. Nach bisherigen Angaben wurde nichts entwendet.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821-5040.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell