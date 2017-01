POL-KLE: Bedburg-Hau - Verkehrsunfall / 41-jährige Radfahrerin bei Zusammenstoß mit PKW schwer verletzt

Bedburg-Hau - Hasselt (ots) - Am Mittwoch (4. Januar 2017) gegen 12.40 Uhr war eine 41-jährige Radfahrerin aus Bedburg-Hau auf dem Radweg des vorfahrtsberechtigten Bedburger Weges in Richtung Rosendaler Weg unterwegs. Ein 21-jähriger Mann aus Bedburg-Hau fuhr in einem Peugeot 308 auf der Straße An der Molkerei und bog nach rechts in den Bedburger Weg ab. Dort stieß der 21-Jährige mit der von links kommenden Radfahrerin zusammen. Die 41-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich dabei schwer. Sie wurde mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell