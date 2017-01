POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht / Zugangstor einer Firma beschädigt

Emmerich - Klein-Netterden (ots) - Am Dienstag (3. Januar 2017) zwischen 7.00 und 14.30 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrer an der Marie-Curie-Straße das Zugangstor einer Firma. Der unbekannte Fahrer beschädigte bei der Einfahrt in das Firmengelände den rechten Mast des Tores. Vermutlich war der Unfall durch einen Sattelzug verursacht worden.

Hinweise bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822-7830.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell