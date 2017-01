POL-KLE: Bedburg-Hau - Briefkasten durch Feuerwerkskörper zerstört / Postsendungen beschädigt

Bedburg-Hau (ots) - Am Dienstag (3. Januar 2017) gegen 21.20 Uhr zerstörten unbekannte Täter an der Straße Grüner Graben vermutlich durch Feuerwerksköper einen Briefkasten der Post, der an der Wand eines ehemaligen Supermarktes angebracht war. Abgerissene Teile des Briefkastens flogen bis zu 40 Meter weit. Ein größeres Trümmerteil beschädigte einen geparkten Fiat Punto. Postsendungen waren zum Teil in Brand geraten und wurden durch Anwohner gelöscht und eingesammelt. Ein Zeuge sah zwei Personen, die in Richtung Alte Landstraße flüchteten.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821-5040.

