POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfall / 55-jährige Radfahrerin bei Zusammenstoß mit PKW schwer verletzt

Kleve (ots) - Am Montag (2. Januar 2017) gegen 8.55 Uhr fuhr ein 51-jähriger Mann aus Kleve in einem VW Golf auf der vorfahrtsberechtigten Krohnestraße in Richtung Nassauerallee. Eine 55-jährige Radfahrerin aus Kleve fuhr aus Richtung Lindenallee auf der Parallelstraße der Nassauerallee. Als sie die Krohnestraße überqueren wollte, stieß sie mit dem von rechts kommenden PKW zusammen und stürzte zu Boden. Dabei verletzte sie sich schwer und wurde mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

