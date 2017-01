POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfall / Fußgänger bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Geldern (ots) - Am Samstag (31. Dezember 2016) gegen 17.00 Uhr fuhr 31-jähriger Mann aus Geldern in einem Mercedes auf der Straße Geldertor in Richtung Innenstadt. In Höhe einer Tankstelle trat ein alkoholisierter 40-jähriger Mann aus Geldern von rechts plötzlich auf die Fahrbahn. Der 31-Jährige versuchte noch dem Fußgänger auszuweichen, stieß aber mit der Fahrzeugecke mit ihm zusammen. Der 40-Jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer und wurde mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell