POL-KLE: Goch - Sachbeschädigung / Unbekannte Täter werfen Feuerwerkskörper in Mülllager

Goch (ots) - Am Freitag (30 Dezember 2016) gegen 18.35 Uhr warfen unbekannte Täter an der Straße Hinter der Mauer einen Feuerwerkskörper in das Mülllager eines Geschäftes. Dadurch fing ein mit Styropor gefüllter Sack Feuer. Durch die Hitzeentwicklung zersprang eine Fensterscheibe des Geschäftes. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823-1080.

