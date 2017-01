POL-KLE: Uedem - Einbruch in Einfamilienhaus / Bargeld entwendet

Uedem-Keppeln (ots) - Am Freitag (30. Dezember 2016) zwischen 16.15 und 19.45 Uhr hebelten unbekannte Täter an der Straße Am Rickenhof die Haustür eines Einfamilienhauses auf. Die Täter durchsuchten ein Zimmer und entwendeten Bargeld.

Eine Frau, die in einem Auto auf dem Weg zu dem Einfamilienhaus war, wurde gegen 19.30 Uhr durch fünf Männer auf der Straße Am Rickenhof aufgehalten. Ein Mann mit einem Vollbart hatte sich vor ihr Auto gestellt. Drei andere Männer rüttelten an der Haustür eines unbewohnten Hauses. Die Autofahrerin verriegelte die Türen und wartete etwa 10 Minuten, bis sich die Männer entfernt hatten. Keiner der dunkel gekleideten Männer war Deutscher.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823-1080.

