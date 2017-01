POL-KLE: Straelen - Einbruch in zwei Häuser / Täter durch Hausbewohnerin gestört

Straelen-Broekhuysen (ots) - Am Samstag (31. Dezember 2016) gegen 18.40 Uhr warfen unbekannte Täter am Alter Kirchweg ein Fenster an der Rückseite eines Einfamilienhauses ein. Die Täter flüchteten unerkannt, als eine Hausbewohnerin das Licht einschaltete.

Vermutlich waren diese Täter kurz zuvor auch in ein Einfamilienhaus an der Dorfstraße eingebrochen. Die beiden Häuser haben einen gemeinsamen Garten. Die Täter hatten ein Fenster aufgehebelt und im Gebäude mehrere Schränke durchsucht. Nach bisherigen Angaben wurde nichts entwendet.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831-1250.

