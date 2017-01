POL-KLE: Wachtendonk - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus / Hebelspuren an Fenster

Wachtendonk-Wankum (ots) - In der Zeit zwischen Donnerstag, 12.00 Uhr, und Sonntag (1. Januar 2017), 16.00 Uhr versuchten unbekannte Täter an der Gebrüder-Funken-Straße, ein Fenster an der Rückseite eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Es gelang den Tätern nicht, das Fenster zu öffnen.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831-1250.

