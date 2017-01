POL-KLE: Rees - Einbruch in Einfamilienhaus / Täter durch Hausbewohner überrascht

Rees (ots) - Am Samstag (31. Dezember 2016) gegen 23.15 Uhr schlug ein unbekannter Täter an der Weseler Straße die Scheibe der Terrassentür eines Einfamilienhauses ein. Ein Hausbewohner sah einen 20 bis 30 Jahre alten Mann auf der Terrasse, der zu Fuß in unbekannte Richtung flüchtete.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822-7830.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell