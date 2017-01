POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Mehrfamilienhauswohnung / Täter flüchtet vor Bewohnerin

Emmerich (ots) - Am Samstag (31. Dezember 2016) gegen 18.50 Uhr hebelte ein unbekannter Täter an der Van-Gülpen-Straße die Balkontür einer Erdgeschoßwohnung in einem Mehrfamilienhaus auf. Der Täter drang in die Wohnung ein und wurde dort durch eine Hausbewohnerin überrascht. Er flüchtete ohne Beute in unbekannte Richtung.

Der männliche Täter war höchstens 21 Jahren alt und dunkel gekleidet.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822-7830.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell