POL-KLE: Weeze - Drei Einbrüche / Zwei Täter durch Zeugen beobachtet

Weeze (ots) - Am Samstag (31. Dezember 2016) brachen unbekannte Täter in drei Häuser ein.

Gegen 17.00 Uhr versuchten unbekannte Täter an der Straße Am Heekeren, ein Fenster auf der Rückseite eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Eine Hausbewohnerin hörte laute Geräusche und sah noch, wie zwei dunkel gekleidete Personen in unbekannte Richtung wegrannten. Die Täter hatten das Fenster nicht geöffnet.

Gegen 17.45 Uhr sah ein Zeuge zwei Männer, die auf das Grundstück eines Einfamilienhauses an der Berliner Straße gingen. Als er ein lautes Geräusch hörte, verständigte er die Polizei. Die beiden Täter hatten die Terrassentür aufgebrochen und mehrere Schränke durchsucht. Der Zeuge sah wenige Minuten später, dass die beiden Männer vom Grundstück in unbekannte Richtung flüchteten. Bislang konnten noch keine Angaben zur Beute gemacht werden. Die beiden Männer waren jung, hatten eine schlanke Figur und waren schwarz gekleidet. Ein Täter war etwa 1,70m groß. Der zweite Täter war etwa 1,80m groß und trug eine schwarze Wollmütze.

Zwischen 12.00 und 20.45 Uhr hebelten unbekannte Täter am Nachtigallenweg ein Fenster an der Seite eines Einfamilienhauses auf. Die Täter durchsuchten das Erdgeschoß des Hauses und entwendeten ein Notebook.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823-1080.

