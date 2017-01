POL-KLE: Geldern - Grauer BMW ausgebrannt / Feuer griff auf Wohnmobil über

Geldern (ots) - Am Samstag (31. Dezember 2016) gegen 20.50 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache an der Friedrich-Spee-Straße ein grauer 3er BMW in Brand. Das Feuer war im Motorraum ausgebrochen. Es griff auf das Heck eines davor geparkten Wohnmobils über. Der 61-jährige Besitzer erlitt eine leichte Rauchvergiftung, als er sich kurzzeitig im Wohnmobil aufhielt. Am Heck des Wohnmobils war ein Kleinkraftrad befestigt. An den drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht.

