POL-KLE: Einbruch in freistehendes Einfamilienhaus

Kevelaer (ots) - Unbekannte kletterten in der Zeit von Donnerstag, 29.12.16, 14:00 Uhr, bis Samstag, 31.12.16, 18:00 Uhr, vermutlich über ein Gartentor auf ein ringsum eingefriedetes Grundstück der Rubensstraße und gelangten so an den rückwärtigen Bereich eines freistehenden Einfamilienhauses. Darin durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck. Sie entkamen unerkannt. Daher werden Zeugen gebeten, sich an die Polizei in Goch, Tel. 02823/1080, zu wenden.

