POL-KLE: Sachbeschädigung an Postbriefkasten

Kleve-Materborn (ots) - Unbekannte sprengten vermutlich mit einem Silvesterknallkörper am Neujahrstag, gegen 00:25 Uhr, einen Postbriefkasten im Bereich Albersallee / Karl-Leisner-Straße aus seiner Halterung. Der Kasten wurde dabei in mehrere Teile gerissen und komplett zerstört. Die darin gelagerten Postsendungen wurden auf den Boden geschleudert. Hinweise werden erbeten an die Polizei in Kleve, Tel. 02821/5040.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell