POL-KLE: Uedem - Einbruch in Wohngebäude / Täter hebelten an zwei Gebäudeteilen Fenster auf

Uedem (ots) - Bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen Freitag, 23.12.2016, 04.15 Uhr, und Donnerstag, 29.12.2016, 12.30 Uhr, in ein Gebäude auf der Keppelner Straße ein, das als Jugendheim und Unterkunft eines Wohlfahrtsverbandes dient.

Auf das Grundstück gelangten der oder die unbekannten Täter nach Übersteigen eines ca. 150 cm hohen Zaunes, der das Grundstück umfriedet. In die Räumlichkeiten des Jugendheims gelangten sie dann nach Aufhebeln eines Fensters. Im Jugendheim wurden zwei verschlossene Innentüren - vermutlich mit einem Kuhfuß o. ä. - aufgebrochen und massiv beschädigt. Die Täter durchsuchten mehrere Schränke und andere Behältnisse. Sie hinterließen, insbesondere im Bürobereich, eine große Unordnung. Entwendet wurden nach bisherigen Feststellungen zwei Spielekonsolen.

In die Räume des Wohlfahrtsverbandes gelangten der oder die Täter, nachdem sie an mehreren bodentiefen Fenstern gehebelt hatten und schließlich eine Fensterscheibe einschlugen. Bislang gibt es keine Hinweise darauf, dass die Täter in diesem Gebäudeteil Beute gemacht haben könnten.

Die Polizei sucht Zeugen und Hinweisgeber, die zur Aufklärung der Tat beitragen können, und bittet diese, sich mit der Kripo in Goch unter der Rufnummer 02823 1080 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell