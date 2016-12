POL-KLE: Kerken-Stenden - Einbruch in Doppelhaushälfte / Weitere Tat auf dem St.-Thomas-Weg

Kerken-Stenden (ots) - Auf dem St-Thomas-Weg kam es am gestrigen Donnerstag (29.12.2016) in der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 19.15 Uhr zu einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte, die in unmittelbarer Nähe zum Tatort eines weiteren Einbruchs liegt (siehe Pressemeldung vom heutigen Tage).

Der oder die unbekannten Täter hebelten auch an diesem Haus eine rückwärtig gelegene Terrassentür auf und durchsuchten anschließend das gesamte Wohnhaus nach Beute. Sie durchwühlten dabei zahlreiche Schränke und Schubladen. Zur Beute können zur Zeit noch keine näheren Angaben gemacht werden.

Die Polizei sucht auch hier Zeugen und bittet diese, sich mit der Kripo in Geldern unter der Rufnummer 02831 1250 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell