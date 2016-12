POL-KLE: Emmerich - PKW Aufbruch / Zwei Seitenscheiben eingeschlagen

Emmerich (ots) - In der Zeit zwischen Mittwoch, 19.00 Uhr, und Donnerstag (29. Dezember 2016), 8.30 Uhr, schlugen unbekannte Täter an der Straße Im Polderbusch zwei Seitenscheiben von einem weißen Citroen C5 ein. Es wurde nichts entwendet. Der PKW war in einer Garageneinfahrt abgestellt.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822-7830.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell