POL-KLE: Kalkar - Staubsaugerautomat auf Tankstellengelände aufgebrochen / Zeugen gesucht

Kalkar-Appeldorn (ots) - Am Donnerstag (29. Dezember 2016) gegen 6.50 Uhr fuhr ein unbekannter Täter in einem PKW auf ein Tankstellengelände an der Xantener Straße. Dort brach er einen Staubsaugerautomaten auf und entwendete daraus Münzgeld. Der Täter hielt sich etwa eine Stunde am Tatort auf, bevor er in unbekannte Richtung flüchtete. Er war durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet worden.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821-5040.

