POL-KLE: PKW Aufbruch / Navigationskonsole entwendet

Rees-Millingen (ots) - In der Zeit vom Samstag (24. Dezember 2016) um 18.00 Uhr bis Montag (27. Dezember 2016)um 17.00 Uhr schlugen unbekannte Täter die hintere linke Seitenscheibe eines schwarzen BMW 318d ein. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie eine BMW Navigationskonsole. Der PKW war am Bongersweg abgestellt. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822-7830.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell