POL-KLE: Einbruch in Einfamilienhaus / Terrassentür aufgebrochen

Goch (ots) - Am Dienstag (27. Dezember 2016) zwischen 16.30 Uhr und 21.15 Uhr hebelten unbekannte Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses am Hasenpfad auf. Sie gelangten so ins Haus, durchsuchten sämtliche Räume und durchwühlten alle Schränke. Aus dem Haus entwendeten sie eine Jacke in der sich eine Geldbörse mit Inhalt und ein KFZ Schlüssel befanden. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823-1080.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell