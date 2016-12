POL-KLE: Weeze - Unfallflucht / Fahrer eines dunkelblauen Cabriolets gesucht

Weeze (ots) - Am Samstag (24. Dezember 2016) gegen 13.00 Uhr fuhr eine 19-jährige Frau in einem Hyundai i30 auf der Uedemer Straße (L 77) in Richtung Goch. Ein unbekannter Fahrer eines dunkelblauen Cabriolets kam der 19-Jährigen auf ihrer Fahrspur entgegen, als er mehrere Fahrzeuge überholte. Die 19-Jährige wich dem Cabrio-Fahrer nach rechts aus und stieß dabei mit einem Leitpfosten zusammen. Der Hyundai und das Cabrio berührten sich nicht. Der Cabrio-Fahrer setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten, in Richtung Uedem fort.

Wem ist ein dunkelblaues Cabriolet aufgefallen? Nach ersten Zeugeninformationen könnte es sich um einen VW mit Klever Kennzeichen handeln.

Hinweise bitte an die Polizei Goch unter Telefon 02823-1080.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell