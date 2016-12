POL-KLE: Straelen - Diebstahl / Großmarktkisten gestohlen

Straelen (ots) - In der Zeit vom Freitag um 21.00 Uhr bis Samstag um 05.50 Uhr (24. Dezember 2016) drangen unbekannte Täter in eine Mehrzweckhalle eines Gartenbaubetriebes an der Straße Holter Feld ein. Anschließend entwendeten sie 14 Paletten mit je 304 grünen Großmarktkisten sowie 13 Rollen Verpackungsfolie. Das Diebesgut wurde mit einem Lkw abtransportiert.

Am Montag (26. Dezember 2016) zwischen 02.30 und 02.40 Uhr wurden an gleicher Stelle erneut ca. 800 sogenannter Europul-Versandkisten gestohlen. In diesem Zusammenhang fiel ein weißer Lkw Kastenwagen mit niederländischem Kennzeichen auf, der in Richtung Lingsfort (NL) davonfuhr.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831/1250.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell