POL-KLE: Issum - Einbruch in Vereinsheim / Fernseher gestohlen

Issum (ots) - In der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Montagmittag (26. Dezember 2016) drangen unbekannte Täter in ein Vereinsheim an der Straße Am Sportplatz ein und entwendeten zwei Fernsehgeräte der Marken Sony und Panasonic, zwei Boxen der Marke Teufel sowie mehrere Getränkeflaschen. In der Gaststube zerstörten sie einen Tisch und brachen zwei Türen zu Nebenräumen auf. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831/1250.

