POL-KLE: Kranenburg - Automatenaufbruch

Kranenburg (ots) - Am Donnerstag (22. Dezember 2016) zwischen 23.00 Uhr und 23.25 Uhr hebelten unbekannte Täter insgesamt drei Münzautomaten an einer Tankstelle an der Klever Straße auf. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821/5040.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell