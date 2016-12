POL-KLE: Issum - Einbruch in Firma / Täter brechen Oberlicht auf

Issum-Sevelen (ots) - Am Sonntag (25. Dezember 2016) gegen 1.10 Uhr kletterten unbekannte Täter mit einer Leiter auf das Dach einer Firma an der Hellenthalstraße. Dort brach die Täter ein Oberlicht auf und drangen in das Gebäude ein. Die Täter durchsuchten ein Büro und flüchteten wieder über das Dach. Nach bisherigen Angaben wurde nichts entwendet. Ein mit einem Anorak bekleideter Täter war durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet worden.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831-1250.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell