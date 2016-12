POL-KLE: Einbruch in Einfamilienhaus

47638 Straelen (ots) - Am 24.12.2016 zwischen 17:50 Uhr und 18:10 Uhr drangen mehrere bisher unbekannte Täter gewaltsam in ein freistehendes Einfamilienhaus in Herongen auf der Leuther Str. ein.

Als sie einen Zeugen bemerkten, flüchteten sie aus dem Haus, stiegen in einen silbernen Pkw und flüchteten mit diesem in Richtung Viersen.

Die Täter machten keine Beute, richteten aber einen Sachschaden in Höhe von 1000 Euro an. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Geldern, Tel. 02831/1250

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell