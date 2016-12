POL-KLE: Verkehrsunfall mit Personenschaden / PKW-Fahrer tödlich verletzt

Bedburg-Hau (ots) - Am Samstag, 24.12.2016 gegen 19:50 Uhr befuhr ein 23-jähriger Klever mit seinem PKW die Sommerlandstraße aus Till kommend in Richtung Kleve. Aus derzeit ungeklärter Ursache geriet er im Bereich einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der junge Mann konnte nur noch tot aus dem PKW geborgen werden. Für die Dauer von ca. 3 Stunden war der Bereich der Unfallstelle gesperrt. Angehörige werden durch Beamte des polizeilichen Opferschutzes betreut. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell