POL-KLE: Verkehrsunfall mit Personenschaden / PKW-Fahrer tödlich verletzt

Wachtendonk (ots) - Am Samstag, 24.12.2016 gegen 18:45 Uhr befuhr ein 56jähriger PKW-Fahrer aus Grefrath die Grefrather Landstraße (Landstraße 39). Aus ungeklärter Ursache geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle erlag der Fahrer seinen Verletzungen im Krankenhaus. Für die Dauer von ca. 2 Stunden war die Unfallstelle gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell