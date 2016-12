POL-KLE: Versuchter Wohnungseinbruch

47533 Kleve (ots) - Am 24.12.2016 zwischen 01:30 Uhr und 09:00 Uhr versuchten bisher unbekannte Täter gewaltsam in ein freistehendes Einfamilienhaus in Materborn, Wilhelm-Fries-Str. einzudringen.

Die Täter gelangten nicht ins Wohnhaus. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kleve, Tel. 02821/5040

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell