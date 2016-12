POL-KLE: Wohnungseinbruch / Mobiltelefon und Bargeld entwendet

47533 Kleve (ots) - Am Samstag, 24.12.2016 zwischen 00:05 Uhr und 08:30 Uhr drangen bisher unbekannte Täter in Materborn auf der Strasse Brammenfeld gewaltsam durch eine Terrassentür in ein freistehendes Einfamilienhaus ein.

Die Täter entwendeten ein Smartphone und Bargeld. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kleve, Tel. 02821/5040

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell