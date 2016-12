POL-KLE: Landrat Wolfgang Spreen bedankt sich bei den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten für Ihren Dienst an den Weihnachtstagen

Goch (ots) - Traditionell an Heiligabend besuchte Landrat Wolfgang Spreen in diesem Jahr die Polizeiwache und die Kriminalwache in Goch. Er bedankte sich, stellvertretend für alle Bediensteten der Kreispolizeibehörde Kleve, bei den Beamten Jens Willemsen, Michael van den Heuvel, Rainer Klein, Michael Dicks, Steffen van Meegen und Georg Gottwald von der Wache Goch sowie bei den Beamten Ingo Holtermann, Frank Baumgartl, Klaus Gollenia und Nadja Binn von der Kriminalwache. Herr Spreen überreichte bei Kaffee und Gebäck Weihnachtspräsente. Den Weihnachtsgrüßen schlossen sich der Abteilungsleiter Polizei, Günter Lange, die Direktionsleiter Jürgen Mundi, Manfred Moerkerk und Bert Gricksch, der Leiter des KK 3, Christian Steinke-Schmickler, und Alfons van Laak, stellvertretender Leiter der Wache Goch, an.

Wir wünschen ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest.

