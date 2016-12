POL-KLE: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Bedburg-Hau (ots) - Am Samstag, 24.12.2016 gegen 06:20 Uhr befuhr ein 33jähriger Mann aus Leipzig mit seinem PKW die Gocher Straße (B67) aus Richtung Goch, in Richtung Kalkar. In Höhe des Wohnhauses Gocher Str. 10 kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Der Fahrer und sein 28jähriger Beifahrer aus Kalkar wurden dabei verletzt. Beide wurden in naheliegende Krankenhäuser verbracht. Der Fahrer konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen, der Beifahrer wurde stationär aufgenommen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Der Fahrzeugführer stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell