POL-KLE: Einbruch in Bauernhof

Kevelaer (ots) - Am Freitag, 23.12.2016 in der Zeit von 01:00 Uhr bis 06:00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Bauernhofes an der Sonsbecker Straße im Ortsteil Kervenheim ein. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und brachen einen Tresor auf. Zur Beute können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Goch unter der Telefonnummer 02823 1080.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell