POL-KLE: Handtaschenraub - 76jährige Frau erlitt Verletzungen

Kleve (ots) - Am Freitag, 23.12.2016 gegen 19:13 Uhr stellte eine 76jährige Kleverin ihren PKW in die Garage ihres Wohnhauses an der van-Goyen-Straße im Ortsteil Materborn. Auf dem Weg zur Haustür erhielten sie durch einen bislang unbekannten Täter einen heftigen Stoß, sodass sie über einen Blumenkübel stürzte. Als die am Boden lag entriss ihr der Täter die Handtasche und flüchtete in Richtung der Straße In-de-Kamp. Bei dem Sturz verletzte sich die Frau leicht. Die Geschädigte gab an, dass der Täter laut gelacht habe, als er sie gestoßen habe. Der Täter soll 165 - 170 cm groß gewesen sein und trug eine dunkle Kapuzenjacke. In der der geraubten Handtasche der Marke Kipling befanden sich Bargeld, ein Handy der Marke Panasonic, ein Blutzuckermessgerät und diverse persönliche Dokumente. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Kleve unter der Telefonnummer 02821 5040.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell