POL-KLE: Bedburg-Hau - Einbruch in zwei Einfamilienhäuser / Aus einem Haus zwei Geldbörsen entwendet

Bedburg-Hau - Hasselt (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (22. Dezember 2016) brachen unbekannte Täter in Hasselt in ein Einfamilienhaus ein. Bei einem zweiten Einbruch blieb es bei einem Versuch.

Zwischen 22.30 und 6.30 Uhr brachen unbekannte Täter auf der Straße An der Kapelle die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf. Die Täter durchsuchten mehrere Schubladen und entwendeten zwei Geldbörsen.

Unbekannte Täter versuchten zwischen 23.00 und 12.30 Uhr an der Klompstraße, ebenfalls die Terrassentür eines Einfamilienhauses aufzubrechen. Die Täter gelangten nicht ins Gebäude.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821-5040.

