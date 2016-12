POL-KLE: Kleve - Handtaschenraub / Täter reißt 77-Jährigen die Handtasche vom Rollator

Kleve-Brienen (ots) - Am Donnerstag (22. Dezember 2016) gegen 18.05 Uhr ging eine 77-jährige Frau mit einem Rollator zu ihrem Haus an der Briener Straße. Ihre Handtasche hing am Griff des Rollators. Den Riemen der Tasche hielt sie mit der Hand fest. Als sie am Gartentor stand, näherte sich ein unbekannter Mann und drückte den Arm der 77-Jährigen zur Seite. Dann riss der Täter die Handtasche vom Griff des Rollators. Der Täter flüchtete zu Fuß über die Briener Straße in unbekannte Richtung.

Der männliche Täter hatte eine normale Figur und war etwa 1,80m groß. Er trug eine dunkle Mütze und ein dunkles Oberteil.

Täterhinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821-5040.

