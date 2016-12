POL-KLE: Kleve / Goch - Öffentlichkeitsfahndung / Wer kennt diesen Mann?

Kleve / Goch (ots) - Am 7. November 2016 gegen 13.15 Uhr entwendete ein unbekannter Täter am EOC Center in Kleve auf der Hoffmannallee eine Geldbörse. Zehn Minuten später hob er mit Bankkarten, die aus der Geldbörse stammen, Bargeld von einem Geldautomaten in Kleve ab. Gegen 14.00 Uhr hob der Täter mit den Bankkarten Bargeld von einem Geldautomaten in Goch ab. Der Täter wurde durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet.

Wer kennt den Mann auf dem Foto? Hinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821-5040.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell