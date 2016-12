POL-KLE: Goch - 57-jähriger Mann vermisst / Vermisster ist orientierungslos

Goch (ots) - Die Polizei sucht den 57-jährigen Gregor Wirtz. Er war zuletzt am Mittwoch (21. Dezember 2016) gegen 14 Uhr an der Bushaltestelle auf der Voßheiderstraße vor dem Krankenhaus gesehen worden. Herr Wirtz befand sich im Krankenhaus in Behandlung, wäre aber heute entlassen worden. Er ist orientierungslos und leidet an einer Krankheit, die der Demenz gleichzusetzen ist. Herr Wirtz wohnt in einem Pflegeheim in Bedburg-Hau Qualburg. Am Mittwoch suchte die Polizei u.a. mit Hilfe von Mantrailer-Hunden nach dem Vermissten. Die Suchmaßnahmen wurden heute ausgeweitet.

Wer hat Gregor Wirtz gesehen und kann Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben?

Hinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823-1080.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell