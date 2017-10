POL-HX: Zwei Brände am frühen Morgen

32839 Steinheim/ 37688 Beverungen (ots) - Gleich zwei Brände haben sich am Dienstagmorgen, 10.10.2017, im Kreis Höxter ereignet. Gegen 05.50 Uhr, wurde ein Brand in einem Haus in der Straße Am Schorrenberg in Steinheim gemeldet. Hier war möglicherweise ein technischer Defekt an einem Fön der Auslöser für den Brand in einem Badezimmer. Personen wurden hier nicht verletzt. Es entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro. Gegen 06.00 Uhr, wurde ein weiterer Brand in einem Badezimmer gemeldet. Diesmal aus der Urentalstraße in Dalhausen. Hier erlitt ein 70-jähriger Mann eine Rauchgasvergiftung und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Brandursache steht derzeit noch nicht fest. Es entstand ein Schaden von 5.000 Euro. In beiden Fällen konnten die Brände durch die eingesetzten Feuerwehren schnell gelöscht werden./He.

