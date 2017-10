POL-HX: Vortrag zum Einbruchschutz

37671 Höxter (ots) - Einbrecher steigen zu jeder Tageszeit ein. Häufig geschieht es tagsüber wenn die Bewohner "nur mal kurz weg" sind. Besonders in den Wintermonaten machen sie sich die früh einbrechende Dunkelheit zu nutze. Die Täter haben es eilig und nutzen jede günstige Gelegenheit. Ein Einbruch kann Ihr Leben verändern. Deshalb: "Sichern Sie Ihr Zuhause - damit es Ihr Zuhause bleibt." Die Kreispolizeibehörde Höxter bietet im Rahmen der landesweiten Aktionswoche zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchs einen kostenlosen Vortrag zum Thema "Riegel vor! Sicher ist sicherer" an. Der Vortrag findet am Donnerstag, 12.10.2017, ab 16.00 Uhr, in den Räumlichkeiten der Kreispolizeibehörde Höxter in der Bismarckstraße 18 in Höxter statt. Kriminalhauptkommissar Gilbert Schulte vom Kommissariat Vorbeugung der Kriminalpolizei Höxter gibt hierbei wertvolle Tipps, wie man die eigenen vier Wände und sein Eigentum schützen kann. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, jedoch sollten interessierte Besucher und Zuhörer das 18.Lebensjahr bereits vollendet haben./He.

