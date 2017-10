POL-HX: Mülltonne gerät in Brand

32839 Steinheim (ots) - Am Montag, 09.10.2017, ist in der Höxterstraße in Steinheim ein Mülltonnenunterstand aus bislang nicht bekannten Gründen in Brand geraten. Das Feuer wurde der Polizei gegen 14.50 Uhr gemeldet. Durch die eingesetzte Feuerwehr konnten die Flammen schnell gelöscht werden. Dennoch wurde der aus Blech bestehende Unterstand, sowie drei untergestellte Abfalltonnen aus Kunststoff beschädigt. Da nicht auszuschließen war, dass sich das Feuer auch in der Gebäudedämmung des angrenzenden Wohnhauses ausgebreitet hat, wurden Teile der Dämmung durch die Feuerwehr geöffnet, um mögliche Brandnester zu finden und zu löschen. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden./He.

