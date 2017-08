POL-HX: Telefonanlage bei Unfallflucht beschädigt

Bad Driburg (ots) - Der Telefonanschluss eines Wohnhauses an der Gemmekestraße in Bad Driburg-Neuenheerse wurde am Montag, 07.08.2017, in der Zeit von 22:30 Uhr bis 23:00 Uhr durch einen bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der schmale Fußweg neben dem Haus wurde offensichtlich von einem Quad oder Motorrad befahren. Dabei stieß der Fahrzeugführer gegen die Verteilerdose, die abriss. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3.500 Euro. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Bad Driburg, 05253 - 98700, bittet um Hinweise zum Verursacher. /Te

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell