POL-HX: Schmuck aus Wohnhaus entwendet

Beverungen (ots) - Aus einem Wohnhaus in der Dalhauser Straße in Beverungen entwendeten bisher unbekannte Täter wertvollen Schmuck. Dazu wurde die kurzfristige Abwesenheit der Hausbewohnerin am Montag, 07.08.2017, zwischen 10:30 Uhr und 13:15 Uhr, genutzt. Eine Zeugin beobachtete gegen 12:00 Uhr einen Mann an dem betroffenen Haus. Dieser könnte mit dem Diebstahl in Verbindung stehen. Der Mann soll ca. 30 Jahre alt und 1,70 bis 1,75 m groß sein. Er trug ein helles T-Shirt mit schwarzer Schrift und eine verspiegelte Brille. Als die Zeugin ihn ansprach, erkundigte er sich nach einem vormals in dem Haus befindlichem Geschäft. Dabei sprach er hochdeutsch ohne Akzent. Die Polizei in Höxter, 05271 - 9620, sucht weitere Zeugen, die Angaben zu dem beschriebenen Mann oder zu anderen verdächtigen Beobachtungen machen können. /Te.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell