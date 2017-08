POL-HX: Mit Opel auf Frau zugefahren - Polizei sucht Zeugen

Beverungen (ots) - Die Polizei sucht dringend Zeugen, die sich am Montag, 07.08.2017, geben 13:10 Uhr, auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters an der Blankenauer Straße in Beverungen aufgehalten haben. Dort ist eine 22-Jährige mit ihrem PKW Opel Astra mit hohem Tempo auf eine 21-Jährige zugefahren. Diese konnten nur durch einen geistesgegenwärtigen Sprung zur Seite verhindern, dass sie angefahren und verletzt wurde. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein der Opelfahrerin beschlagnahmt. Wer diesen Vorfall beobachtet hat, sollte sich mit dem Verkehrskommissariat in Höxter, 05271 - 9620, in Verbindung setzen. /Te.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell